Шмыгаль предложил принудительно изымать земельные участки для строительства дорог

Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное изъятие земельных участков, если возникнет общественная необходимость. В частности речь идет о строительстве дорог.

Соответствующая инициатива премьер-министра содержится в законопроекте №6422. Документ зарегистрировали в Верховной Раде 10 декабря, а его текст появился на официальном сайте парламента 14 декабря.

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Решение об отчуждении земельного участка на основании общественной необходимости и исключительно с целью строительства автомобильных дорог общего пользования госзначения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других формах осуществления государственно-частного партнерства, одобряется органами исполнительной власти или местного самоуправления,

– говорится в тексте законопроекта.

Следовательно, если с собственником земельного участка и недвижимости, находящейся на нем, в течение одного месяца согласие не достигается, ведомство обращается в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении указанных объектов.

В законопроекте уточняется, что суд примет решение о соответствующем споре по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел не взимается.

Апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков на основании общественной необходимости будет рассматривать Верховный суд, который будет обязан рассмотреть дела в двухмесячный срок со дня поступления апелляционной жалобы.

Уточняется, что решения Верховного суда вступят в силу с момента провозглашения и не могут быть обжалованы. Также Апелляционный суд не сможет возвращать дело по результатам апелляционного рассмотрения на новое рассмотрение.

Реализация законопроекта позволит не менее чем на треть сократить сроки отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования госзначения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других формах осуществления государственно-частного партнерства,

– информируется в пояснительной записке.

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Отмечается, что принятие законопроекта №6422 обеспечит ускорение развития сети автомобильных дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния.