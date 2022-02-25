Об этом глава правительства заявил во время брифинга, сообщает 24 канал. Он отметил, что решительный ответ международных партнеров на агрессию России не будет означать их военное столкновение

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"Сейчас именно тот момент, когда Европа, Америка и весь цивилизованный мир должны сплотиться, остановить агрессора и его войну против Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

В частности, премьер-министр призвал все цивилизованные страны:

ввести эмбарго на нефтепродукты из России;

запретить въезд российских граждан на их территорию;

отключить Россию от SWIFT

Шмыгаль также отметил необходимость со стороны НАТО, Европы и США закрыть небо над страной-агрессором.

Это не означает вашего военного столкновения с Россией. Это означает, что вы остановили войну и потомки будут вспоминать вас как героев,

– подчеркнул глава правительства.

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Шмыгаль также заверил, что украинская сторона будет продолжать защищать собственную землю, не будет сдаваться и уничтожать врагов и дальше.