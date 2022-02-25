Про це глава уряду заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що рішуча відповідь міжнародних партнерів на агресію Росії не означатиме їхнього військового зіткнення

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"Зараз саме той момент, коли Європа, Америка та увесь цивілізований світ мають згуртуватися, зупинити агресора та його війну проти України", – наголосив Шмигаль.

Зокрема, прем'єр-міністр закликав усі цивілізовані країни:

ввести ембарго на нафтопродукти з Росії;

заборонити в'їзд російських громадян на їхню територію;

відключити Росію від SWIFT.

Шмигаль також наголосив на необхідності з боку НАТО, Європи та США закрити небо над країною-агресоркою.

Це не означатиме вашого військового зіткнення з Росією. Це означатиме, що ви зупинили війну й нащадки згадуватимуть вас як героїв,

– наголосив глава уряду.

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Шмигаль також запевнив, що українська сторона продовжуватиме боронити власну землю, не здаватиметься та знищуватимеме ворогів і надалі.