Шмыгаль прокомментировал цены на газ в годовом тарифе "Нафтогаза"

"Нафтогаз" в июне повысит цены месячного тарифа на газ на 50%. Денис Шмыгаль заявил, что повышение цены на газ в годовом тарифе не предусмотрено.

Соответствующее заявление премьер сделал в Верховной Раде 18 июня. Он также заверил, что все частные потребители пользуются годовым продуктом.

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Цену годового тарифа не будут повышать

Денис Шмыгаль заявил, что в "Нафтогазе" более 1 миллиона частных потребителей, которые получают газ по цене годового продукта. Цена по годовому тарифу равна 7,96 гривны за кубометр.

Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 гривны за кубометр,

– отметил премьер.

Также он заверил, что месячным продуктом "Нафтогаза" ни один гражданин не пользуется и напомнил об особенностях работы рынка газа:

в Украине действует рынок газа, а "цена формируется на биржах, в частности на международных";

более 80 компаний поставляют природный газ промышленным и частным потребителям;

есть биржевые торги. Ежемесячно устанавливается индикативная месячная цена.

В то же время, по словам Шмыгаля, на мировом и на украинском рынке газа есть значительные колебания цен. Поэтому индикативная цена на метр кубический газа составляет более 11 гривен.

Но он не исключает, что цена может снизиться и украинцы получат газ по более низкому месячному тарифу.

Краткая предыстория