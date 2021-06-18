Шмыгаль прокомментировал цены на газ в годовом тарифе "Нафтогаза"

"Нафтогаз" в июне повысит цены месячного тарифа на газ на 50%. Денис Шмыгаль заявил, что повышение цены на газ в годовом тарифе не предусмотрено.
Соответствующее заявление премьер сделал в Верховной Раде 18 июня. Он также заверил, что все частные потребители пользуются годовым продуктом.
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Цену годового тарифа не будут повышать
Денис Шмыгаль заявил, что в "Нафтогазе" более 1 миллиона частных потребителей, которые получают газ по цене годового продукта. Цена по годовому тарифу равна 7,96 гривны за кубометр.
Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 гривны за кубометр,
– отметил премьер.
Также он заверил, что месячным продуктом "Нафтогаза" ни один гражданин не пользуется и напомнил об особенностях работы рынка газа:
- в Украине действует рынок газа, а "цена формируется на биржах, в частности на международных";
- более 80 компаний поставляют природный газ промышленным и частным потребителям;
- есть биржевые торги. Ежемесячно устанавливается индикативная месячная цена.
В то же время, по словам Шмыгаля, на мировом и на украинском рынке газа есть значительные колебания цен. Поэтому индикативная цена на метр кубический газа составляет более 11 гривен.
Но он не исключает, что цена может снизиться и украинцы получат газ по более низкому месячному тарифу.
Краткая предыстория
- 17 июня в "Нафтогазе" обнародовали месячный тариф на газ для населения в июне 2021 года. Он будет стоить 11,94 гривны за кубометр, что на 50% выше, чем тариф "фиксированный", который действует в течение года.
- Однако при этом заявили, что по годовому тарифу цена останется 7,96 гривны за кубометр. Рост цен касается пользователей, выбравших месячный тариф.
- Директор по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта заявил, что подавляющее количество населения находится именно на годовом тарифе, поэтому им беспокоиться не стоит.