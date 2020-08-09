Денис Шмыгаль считает "преступлением" ситуацию в двух государственных сферах. Он отмечает, что за 28 лет в стране не построили ни одного автобана и не решили проблему утилизации мусора.

Об этом премьер-министр Украины рассказал в интервью "Радио Свобода".

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За 28 лет независимости ни одного автобана в Украине не построено. Это преступление. За 28 лет независимости не решена проблема утилизации мусора. Нет даже государственной стратегии. Это также преступление,

– рассказал он.

Как Шмыгаль предлагает решать эти проблемы:

Он отметил, что Кабмин будет думать над решением проблем и назвал их приоритетными для правительства.

По его словам, задача Кабмина – создать предпосылки, когда в стране "будут дороги, нормальная экологическая ситуация, а люди смогут получать достойную зарплату и найти себе работу в Украине.

Он добавил, что правительство должно отвечать за комфорт жизни граждан, за качественную медицину, за хорошее образование, за хорошие дороги.

"Это должно быть уровнем, предметом гордости любого правительства, если в Украине через год, два или три изменилась ситуация с дорогами, с инфраструктурой, с железнодорожным сообщением, с электричками, в которых люди едут на работу по утрам, а они в жутком состоянии. И все это знают. И это тоже 28 лет никто не решал. Это уровень ответственности правительства", – сказал Шмыгаль.