Денис Шмигаль вважає "злочином" ситуацію у двох державних сферах. Він наголошує, що за 28 років у країні не побудували жодного автобану і не розв'язали проблему утилізації сміття.

Про це прем’єр-міністр України розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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За 28 років незалежності жодного автобану в Україні не збудовано. Це злочин. За 28 років незалежності не вирішена проблема утилізації сміття. Немає навіть державної стратегії. Це також злочин,

– розповів він.

Як Шмигаль пропонує вирішувати ці проблеми:

Він наголосив, що Кабмін буде над розв’язанням проблем і назвав їх пріоритетними для уряду.

За його словами, завдання Кабміну – створити передумови, коли в країні "будуть дороги, нормальна екологічна ситуація, а люди зможуть отримувати достойну зарплату і знайти собі роботу в Україні.

Він додав, що уряд має відповідати за комфорт життя громадян, за якісну медицину, за добру освіту, за добрі дороги.

"Це має бути рівнем, предметом гордості будь-якого уряду, якщо в Україні через рік, два або три змінилася ситуація з дорогами, з інфраструктурою, з залізничним сполученням, з електричками, в яких люди їдуть на роботу щоранку, а вони в страшному стані. І всі це знають. І це теж 28 років ніхто не вирішував. Це рівень відповідальності уряду", – сказав Шмигаль.