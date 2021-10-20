Будет ли в Украине полный локдаун: Шмыгаль рассказал об альтернативе

Денис Шмыгаль заявил, что общенациональный локдаун вводить не планируют. В частности потому, что "единственной альтернативой локдауна является массовая вакцинация".

Премьер-министр рассказал, что за прошедшую неделю 94,2 % госпитализированных с COVID-19 – это невакцинированные лица. Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства 20 октября.

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Шмыгаль назвал единственную альтернативу полному локдауну

Денис Шмыгаль заявил, что рекордное количество прививок приходится на регионы, где ввели красную зону карантина. Поэтому политик призвал "не ждать красной зоны", а вакцинироваться до начала пика эпидемии COVID-19. Премьер напомнил, что при наличии полной вакцинации персонала и посетителей, бизнес и учреждения могут работать даже в красной зоне.

Мы не планируем вводить полный локдаун по всей Украине и останавливать экономику. Но, как сказал на этой неделе президент, – единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация,

– заявил Шмыгаль.

Он также вспомнил, что с 21 октября начинают действовать новые правила пассажирских перевозок между регионами. Теперь ехать можно только при наличии действующего сертификата вакцинации или действующего отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее, чем 72 часа перед поездкой). Речь идет об автобусных, железнодорожных перевозках, а также перелетах.

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Денис Шмыгаль заявил, что именно вакцинация и ограничения для непривитых позволят не вводить локдаун, что будет способствовать восстановлению экономики.

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