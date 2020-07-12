Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" заявки подали на 8 миллиардов гривен, а выдали кредитов уже более чем на миллиард. Также глава правительства назвал текущий размер международного резерва Украины.

О действенности программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбуке сообщил, что 16 банков выдали 1,1 миллиарда кредитов по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". При этом заявок бизнес подал на более чем 8 миллиардов.

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Из этого премьер делает вывод, что программа действует, а предприниматели " видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие ".

Впрочем, заметим, в комментариях к сообщению люди пишут, что все же действенность программы стоит считать по возвращенным кредитам , а не по выданным или, тем более, по количеству заявок.

Коротко о программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

"Доступные кредиты 5-7-9%" – правительственная программа кредитования малого и среднего бизнеса на льготных условиях. Она стартовала в феврале 2020 (уже тогда заявок было на 2 миллиарда гривен).

Минфин объяснил, что программа предусматривает удешевление и обеспечение доступности кредитов для предпринимателей благодаря компенсации государством банкам процентной ставки в 5, 7 или 9 процентов годовых.

О золотовалютных резервах Украины

В июне международные резервы Украины выросли более чем на 3 миллиарда долларов, сейчас они составляют примерно 28,5 миллиарда.

Это самый высокий уровень резервов за последние 8 лет. Текущие резервы покрывают почти 5 месяцев импорта, а это один из ключевых факторов макрофинансовой стабильности,

– подчеркнул Шмыгаль.

Интересно, что 3 июля в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" по размеру золотовалютного резерва Украины состоялась короткая дискуссия между народным депутатом Алексеем Гончаренко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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