Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" заявки подали на 8 мільярдів гривень, а видали кредитів вже на понад мільярд. Також голова уряду назвав поточний розмір міжнародного резерву України.

Про дієвість програми "Доступні кредити 5-7-9%"

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці повідомив, що 16 банків видали 1,1 мільярда кредитів за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%". При цьому заявок бізнес подав на понад 8 мільярдів.

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З цього прем'єр робить висновок, що програма діє, а підприємці "бачать можливості, вірять у відновлення економіки та вкладають кошти у розвиток".

Утім, зазначимо, у коментарях до допису люди пишуть, що все ж дієвість програми варто рахувати за повернутими кредитами, а не за виданими чи, тим більше, за кількістю заявок.

Коротко про програму "Доступні кредити 5-7-9%"

"Доступні кредити 5-7-9%" – урядова програма кредитування малого та середнього бізнесу на пільгових умовах. Вона стартувала в лютому 2020 року (вже тоді заявок було на 2 мільярди гривень).

на пільгових умовах. Вона стартувала в лютому 2020 року (вже тоді заявок було на 2 мільярди гривень). Мінфін пояснював, що програма передбачає здешевлення і забезпечення доступності кредитів для підприємців завдяки компенсації державою банкам відсоткової ставки до 5, 7 чи 9 відсотків річних.

Про золотовалютні резерви України

У червні міжнародні резерви України зросли на понад 3 мільярди доларів, наразі вони становлять приблизно 28,5 мільярда.

Це найвищий рівень резервів за останні 8 років. Поточні резерви покривають майже 5 місяців імпорту, а це один із ключових факторів макрофінансової стабільності,

– наголосив Шмигаль.

Цікаво, що 3 липня в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" щодо розміру золотовалютного резерву України відбулася коротка дискусія між народним депутатом Олексієм Гончаренком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Шмигаль тоді назвав суму у 25 мільярдів, а Гончаренко – 28. Так виходить, що за тиждень голова уряду таки "визнав", що у резерві – саме 28 мільярдів, а не 25.