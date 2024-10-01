Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 1 октября.

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Что сказал Шмыгаль относительно дронов и школы операторов

Денис Шмыгаль подчеркнул, что сфера безопасности и обороны – это приоритет номер один в государственном бюджете. В следующем году на это предусмотрено 2,2 триллиона гривен, что составляет 26% ВВП.

Еще одно направление поддержки нашего войска – это увеличение количества оружия и техники, которую имеют защитники Украины. Ежедневно работаем с партнерами над увеличением поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса,

– сказал премьер-министр.

Он также отметил, что в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. А сейчас каждый второй боеприпас в зоне боевых действий – украинский.

Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что до конца 2024 года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. Более того, государство не только выпускает беспилотники, но и готовит кадры для управления ими.

"Сегодня правительство дает старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА. Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс. Обученным операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность", – отметил глава Кабмина.

Украина также развивает свою ракетную программу и достигает значительных объемов производства артиллерийских систем и бронетехники. Страна также начинает совместные производственные инициативы с международными партнерами. Кроме того, финансовая поддержка от партнеров используется для закупки вооружений украинского производства для собственных оборонных нужд.

Как будет развиваться ветеранская политика

Премьер-министр также отметил важность уменьшения бюрократической волокиты с помощью инициатив по диджитализации. Так, приложения "Армия+" и "Резерв+" уже запущены, а в ближайшее время может появиться и "Ветеран+".

Одновременно с этим реализуем новую ветеранскую политику. Это новые услуги и цифровые сервисы для ветеранов, максимальное упрощение процедур. Это поддержка ветеранского бизнеса и создание условий для обучения новым профессиям с последующим трудоустройством. Это лечение и реабилитация,

– сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство делает ставку на современные реабилитационные центры, которые будут работать по лучшим мировым стандартам. По словам премьера, это чествование подвига украинских военных.