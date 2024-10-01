На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 1 жовтня.

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Що сказав Шмигаль стосовно дронів і школи операторів

Денис Шмигаль підкреслив, що сфера безпеки й оборони – це пріоритет номер один у державному бюджеті. Наступного року на це передбачено 2,2 трильйона гривень, що складає 26% ВВП.

Ще один напрямок підтримки нашого війська – це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшенням постачання зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу,

– сказав прем'єр-міністр.

Він також зауважив, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. А нині кожен другий боєприпас у зоні бойових дій – український.

Окрім цього, Шмигаль підкреслив, що до кінця 2024 року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. Ба більше, держава не лише випускає безпілотники, але й готує кадри для управління ними.

"Сьогодні уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БпЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність", – зазначив очільник Кабміну.

Україна також розвиває свою ракетну програму і досягає значних обсягів виробництва артилерійських систем та бронетехніки. Країна також започатковує спільні виробничі ініціативи з міжнародними партнерами. Крім того, фінансова підтримка від партнерів використовується для закупівлі озброєнь українського виробництва для власних оборонних потреб.

Як розвиватиметься ветеранська політика

Прем'єр-міністр також наголосив на важливості зменшення бюрократичної тяганини за допомогою ініціатив з диджиталізації. Так, застосунки "Армія+" та "Резерв+" вже запущені, а найближчим часом може з'явитися і "Ветеран+".

Одночасно з цим реалізуємо нову ветеранську політику. Це нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів, максимальне спрощення процедур. Це підтримка ветеранського бізнесу і створення умов для навчання нових професій з подальшим працевлаштуванням. Це лікування та реабілітація,

– сказав Шмигаль.

Він наголосив, що уряд робить ставку на сучасні реабілітаційні центри, що працюватимуть за найкращими світовими стандартами. За словами прем'єра, це вшанування подвигу українських військових.