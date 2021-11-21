Сейчас в соцсети премьер-министра уже корректная информация. Ошибку оперативно исправили.
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Шмыгаль "забыл" год начала Оранжевой революции
В телеграме Дениса Шмыгаля 21 ноября обнародовали слова памяти о Героях Небесной Сотни и важности событий, благодаря которым празднуем День Достоинства и свободы.
В частности, премьер отметил, что это дата, которая символизирует два судьбоносных для независимой Украины события.
Оранжевую революцию и Революцию Достоинства. И в 2007 и в 2013 годах украинцы продемонстрировали невероятную силу единства и сплоченности вокруг основополагающих ценностей: достоинства и свободы,
– говорилось в сообщении.
Шмигаль "забыл" год Оранжевой революции / Скриншот со страницы премьера
Вероятно, ошибку относительно года Оранжевой революции допустил не сам Шмыгаль, а его СММщики.
В сообщении глава правительства почтил память героев, которые отдали жизнь за отстаивание демократических принципов. А также выразил благодарность сотням тысячам тех, кто встал на защиту интересов Украины и европейского выбора.
Другие ошибки СММ украинской власти
- В июле 2019 года пресс-служба президента назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну.
- А в октябре тогда еще пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией. Впоследствии она попыталась объяснить свою ошибку троллингом.
Исправленный текст сообщения Дениса Шмыгаля:
21 ноября – дата, которая символизирует два судьбоносных для независимой Украины события. Оранжевую революцию и Революцию Достоинства. И в 2004, и в 2013 годах украинцы продемонстрировали невероятную силу единства и сплоченности вокруг основополагающих ценностей: достоинства и свободы.
Сегодня мы склоняем голову в память о героях, отдавших жизнь за отстаивание демократических принципов. А также выражаем благодарность сотням тысячам тех, кто встал на защиту интересов нашего государства и европейского выбора.
С Днем Достоинства и Свободы.