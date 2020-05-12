Шмыгаль уверен, что дефолт Украине не грозит

Украинцам нечего опасаться дефолта. По крайней мере, так считает глава правительства Денис Шмыгаль, надеясь на кредит от МВФ в ближайшее время.

Свое мнение он обосновывает тем, что Украина вскоре получит долгожданный кредит от МВФ. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

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Шмыгаль заявил, что он не видит абсолютно никаких условий для того, чтобы экономика Украины обвалилась до уровня банкротства и полной неплатежеспособности.

Что такое дефолт?

Это невыполнение обязанностей, состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушает платежные обязательства перед кредитором, неспособен производить своевременные выплаты. Дефолт может произойти в государства-заемщика, предприятия и даже у физического лица. Но сейчас этот термин употребляют именно как обозначение отказа центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

По его словам, от этого защитит программа от МВФ, обсуждение и принятие которой уже на финальной стадии.

Что говорят эксперты?

Большинство экспертов сейчас сходятся во мнении, что дефолта не будет. Даже если мы не получим программу от МВФ.

Это (неполучение кредита – 24 канал) создает угрозу дефолта. При этом некоторые внутренние игроки хотят этого. В первую очередь это связано с Коломойским. Сказать, что мы обязательно должны объявить дефолт, если мы не получим кредит от МВФ, нельзя,

– отметил в комментарии 24 каналу экономист Кушнирук.

Эксперт говорит, что если принимать во внимание соотношение золотовалютных резервов и внешних долгов, которые надо уплатить в этом году, то "нас никто не поймет, если мы объявим дефолт. Это будет откровенная некорректность".



Какими могут быть последствия дефолта / Инфографика 24 канала