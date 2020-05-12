Шмигаль впевнений, що дефолт Україні не загрожує

Українцям немає чого непокоїтися через дефолт. Принаймні так вважає голова уряду Денис Шмигаль, сподіваючись на кредит від МВФ вже найближчим часом.

Свою думку він обґрунтовує тим, що Україна невдовзі отримає довгоочікуваний кредит від МВФ. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt.

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Шмигаль заявив, що він не бачить абсолютно жодних умов для того, щоб економіка України обвалилася аж до рівня банкрутства та повної неплатоспроможності.

Що таке дефолт?Це невиконання обов'язків, стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання перед кредитором, нездатний проводити своєчасні виплати. Дефолт може статися у держави-позичальника, підприємства і навіть у фізичної особи. Але нині цей термін вживають саме як позначення відмови центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

За його словами, від цього захистить програма від МВФ, обговорення і ухвалення якої вже на фінальній стадії.

Що кажуть експерти?

Більшість експертів зараз сходяться на думці, що дефолту не буде. Навіть, якщо ми не отримаємо програму від МВФ.

Це (неотримання кредиту – 24 канал)створює загрозу дефолту. При цьому деякі внутрішні гравці хочуть цього. В першу чергу це пов'язано з Коломойським. Сказати, що ми обов'язково маємо оголосити дефолт, якщо ми не отримаємо кредит від МВФ, не можна,

– зазначив у коментарі 24 каналу економіст Кушнірук.

Експерт каже, що якщо брати до уваги співвідношення золотовалютних резервів та зовнішніх боргів, які треба сплатити цього року, то "нас ніхто не зрозуміє, якщо ми оголосимо дефолт. Це буде відверта некоректність".



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