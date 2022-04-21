Шмыгаль встретился с премьером Ирландии: говорили о военных преступлениях России

Вчера, 20 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. На встрече политики обсудили ужесточение ограничений России и военные преступления страны-агрессора в Украине.

Об этом рассказал Денис Шмыгаль в своем твиттере. Встреча премьер-министров прошла в Шенноне в государстве Ирландия.

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Денис Шмыгаль сообщил ирландскому политику о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, Гостомеле и других украинских городах.

Встретился в Шенноне с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Рассказал об ужасных военных преступлениях России в украинских городах и последствиях войны. Обсудили ужесточение санкций. Благодарен за всестороннюю помощь и поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС,

– написал Шмыгаль в твиттере.

Премьер-министры Украины и Ирландии обсудили ужесточение санкций против РФ. Украинский премьер подчеркнул, что 6-й пакет санкций должен обязательно содержать ограничения на российский газ и нефть.

В конце встречи Денис Шмыгаль поблагодарил Ирландию и ирландский народ за всестороннюю поддержку Украины и украинского народа. Он также выразил благодарность за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

"Украинцы борются за свободу, за свою землю и свои семьи. Мы заплатили большую цену за наше свободное, европейское будущее. Наше общество готово стать полноправным членом Европейского Союза", – подытожил Шмыгаль.

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