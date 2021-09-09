Шмыгаль встретился с премьером Моравецким в Польше: о чем договорились

Премьер Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Польшу встретился со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. Они обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества и реализацию проектов.

Шмыгаль поблагодарил польскую сторону за решительную позицию осуждения российской агрессии против Украины, а также за поддержку предоставления нашему государству перспективы членства в ЕС и НАТО.

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О чем говорили Шмыгаль и Моравецкий

Встреча состоялась 9 сентября в польском городе Карпач, куда Шмыгаль прибыл с официальным визитом.

Увеличение двусторонней торговли

Глава украинского правительства подчеркнул, что несмотря на пандемию, уровень двусторонней торговли товарами и услугами между странами по итогам первого полугодия достиг почти 5 миллиардов долларов.

Такая положительная динамика дает возможность нам обсудить механизмы сотрудничества, которые будут способствовать дальнейшему росту уровня двусторонней торговли и увеличению уровня инвестиций,

– отметил Шмыгаль.

Также он подчеркнул важность увеличения польской стороной квоты авторазрешений для украинских перевозчиков. Как пояснил глава Кабмина, возвращение количества авторазрешений до 200 тысяч в год позволит нам выполнить наши обязательства перед европейскими партнерами.



Шмыгаль встретился с премьером Польши / Фото Правительственного портала

Развитие пограничной инфраструктуры

Стороны обсудили реализацию проектов по развитию пограничной инфраструктуры для повышения эффективности функционирования пунктов пропуска и развития двусторонней торговли.

Заметим, что недавно на польско-украинской границе торжественно начали строительство нового пункта пропуска "Мальговичи – Нижанковичи". Новый переход планируют ввести в эксплуатацию до 2025 года.

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Укрепление связей

Шмыгаль заметил, что Польша стала одной из первых стран, с которой мы подписали на уровне глав государств совместную Декларацию о европейской перспективе Украины. В этом контексте стороны обменялись мнениями относительно дальнейшего взаимодействия правительств в рамках "Крымской платформы", а также возможностей украинско-польского сотрудничества в других региональных форматах и ​​инициативах.

В частности, Денис Шмыгаль предложил Матеушу Моравецкому начать регулярные встречи глав правительств "Люблинского треугольника" – Украины, Польши и Литвы – с целью активизации сотрудничества в различных областях в этом трехстороннем формате.

Что такое Люблинский треугольник? Это трехсторонний формат взаимодействия. Украина, Польша и Литва создали его в июле 2020 года. Формат подчеркивает роль сторон в процессе формирования современных политических, культурных и социальных реалий Центральной Европы.

Премьер-министр Украины также подтвердил готовность нашей страны стать неотъемлемой частью инициативы "Триморья", которая сегодня объединяет страны ЕС.

Противодействие COVID-19

Кроме того, премьер-министры подняли вопрос противодействия COVID-19. Денис Шмыгаль поблагодарил за предоставление Польшей: