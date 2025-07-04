Об этом рассказывает журналист Михаил Ткач, передает 24 Канал. Письмо премьер-министра Дениса Шмыгаля в поддержку Алексея Чернышева подготовили менее чем за сутки и прислали адвокатам, несмотря на ошибку в электронном адресе.

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Шмыгаль поддержал Чернышова письмом, которое подготовили за сутки

Письмо было представлено 1 июля на заседании Высшего антикоррупционного суда, где адвокаты Чернышова объясняли, что его отставка негативно повлияет на работу правительства и Министерства национального единства. Судья обратил внимание, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает таких документов, и предположил, что это может быть попыткой давления, однако адвокаты это отрицали. В результате Чернышова не отстранили от должности.

Журналист Ткач уточнил, что адвокат подал запрос в Кабмин в тот же день, 1 июля, и уже получил ответ с письмом от премьера. Прокурор на заседании обратил внимание, что на подобные запросы НАБУ правительство обычно не реагирует так оперативно, что свидетельствует о возможном влиянии подозреваемого на премьер-министра для получения документов для защиты.

Письмо, полученное адвокатом Чернышова / Фото: Михаил Ткач

Интересно, что в ответе допущена ошибка в электронном адресе адвоката – вместо "alexandr" указано "lexandr". На это адвокат Тананакин ответил, что объяснял Кабмину необходимость быстрого ответа из-за судебного заседания и что канцелярия Кабмина работает даже в выходные.

Хочу отметить, что на запросы НАБУ Кабинет Министров никогда не реагировал таким образом. Оперативность предоставления ответа на этот запрос свидетельствует о том, что Чернышов и в дальнейшем имеет возможность влиять, в частности, даже на премьер-министра с целью получения документов, необходимых для его защиты,

– сказал прокурор.

Таким образом письмо от премьера стало неожиданной и оперативной реакцией, которая вызвала дискуссию в суде.