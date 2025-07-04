Про це розповідає журналіст Михайло Ткач, передає 24 Канал. Лист прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на підтримку Олексія Чернишова підготували менш як за добу та надіслали адвокатам, попри помилку в електронній адресі.

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Шмигаль підтримав Чернишова листом, який підготували за добу

Лист було представлено 1 липня на засіданні Вищого антикорупційного суду, де адвокати Чернишова пояснювали, що його відставка негативно вплине на роботу уряду та Міністерства національної єдності. Суддя звернув увагу, що Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає таких документів, і припустив, що це може бути спробою тиску, однак адвокати це заперечили. В результаті Чернишова не відсторонили від посади.

Журналіст Ткач уточнив, що адвокат подав запит до Кабміну того ж дня, 1 липня, і вже отримав відповідь із листом від прем’єра. Прокурор на засіданні звернув увагу, що на подібні запити НАБУ уряд зазвичай не реагує так оперативно, що свідчить про можливий вплив підозрюваного на прем’єр-міністра задля отримання документів для захисту.

Лист, отриманий адвокатом Чернишова / Фото: Михайло Ткач

Цікаво, що у відповіді допущена помилка в електронній адресі адвоката – замість "alexandr" вказано "lexandr". На це адвокат Тананакін відповів, що пояснював Кабміну необхідність швидкої відповіді через судове засідання і що канцелярія Кабміну працює навіть у вихідні.

Хочу зазначити, що на запити НАБУ Кабінет Міністрів ніколи не реагував у такий спосіб. Оперативність надання відповіді на цей запит свідчить про те, що Чернишов і надалі має можливість впливати, зокрема, навіть на прем’єр-міністра з метою отримання документів, необхідних для його захисту,

– сказав прокурор.

Таким чином лист від прем’єра став несподіваною та оперативною реакцією, яка викликала дискусію у суді.