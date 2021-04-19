Несколько областей в Центре и на Западе близки к выходу из красной зоны карантина. Однако сложной ситуация остается в Киеве.

За прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского.

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Так, Шмыгаль подчеркнул, что динамика заболеваемости уменьшилась.

Какова ситуация в больницах

Шмыгаль отметил, что всего в украинских больницах выделили для больных коронавирусом 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Сейчас заняты 44 415 коек.

Показатели загруженности кроватей за последние 3 недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность,

– сказал премьер.

Заметим, сейчас в красной зоне, по версии Минздрава, находятся Киевская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

О чем еще говорили на совещании

В целом совещание созвали, чтобы обсудить празднование Пасхи в условиях COVID-19. Президент подчеркнул, что несмотря на праздник, украинцам стоит быть рассудительными.

Зеленский убежден, что Украине нужно как можно быстрее подготовить самую современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Для этого в госбюджете-2021 заложили 100 миллионов гривен.

Обратите внимание! За сутки, 18 апреля, в Украине обнаружили 6 506 новых больных коронавирусом. В Киеве – 477. За день вакцинировали 1453 человека.