Кілька областей у Центрі та на Заході близькі до виходу з червоної зони карантину. Однак складна ситуація залишається у Києві.

За минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського.

До теми Загрози є досі, – Зеленський провів нараду про Великдень в умовах COVID-19

Так, Шмигаль наголосив, що динаміка захворюваності зменшилась.

Яка ситуація в лікарнях

Шмигаль зазначив, що загалом в українських лікарнях виділили для хворих на коронавірус 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Наразі зайняті 44 415 ліжок.

Показники завантаженості ліжок за останні 3 тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність,

– сказав прем'єр.

Зауважимо, наразі у червоній зоні, за версією МОЗ, перебувають Київська, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.

Про що ще говорили на нараді

Загалом нараду скликали, щоб обговорити святкування Великодня в умовах COVID-19. Президент наголосив, що попри свято, українцям варто бути розважливими.

Зеленський переконаний, що Україні потрібно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. Для цього у Держбюджеті-2021 заклали 100 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! За добу, 18 квітня, в Україні виявили 6 506 нових хворих на коронавірус. У Києві – 477. За день вакцинували 1453 людини.