Шмигаль заявив, що ще кілька областей можуть вийти з червоної зони
Кілька областей у Центрі та на Заході близькі до виходу з червоної зони карантину. Однак складна ситуація залишається у Києві.
Джерело:Офіс Президента
За минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського.
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Так, Шмигаль наголосив, що динаміка захворюваності зменшилась.
Яка ситуація в лікарнях
Шмигаль зазначив, що загалом в українських лікарнях виділили для хворих на коронавірус 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Наразі зайняті 44 415 ліжок.
Показники завантаженості ліжок за останні 3 тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність,
– сказав прем'єр.
Зауважимо, наразі у червоній зоні, за версією МОЗ, перебувають Київська, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.
Про що ще говорили на нараді
- Загалом нараду скликали, щоб обговорити святкування Великодня в умовах COVID-19. Президент наголосив, що попри свято, українцям варто бути розважливими.
- Зеленський переконаний, що Україні потрібно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. Для цього у Держбюджеті-2021 заклали 100 мільйонів гривень.
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