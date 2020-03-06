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      Шмыгаль анонсировал изменения в бюджет на 2020 год

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      Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджет на 2020 год необходимо пересмотреть. Над соответствующими изменениями Кабинет министров уже работает.

      Когда изменения будут готовы, правительство вынесет на рассмотрение парламента, сообщил премьер во время часа вопросов к правительству 6 марта.

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      "Работаем сегодня, работаем завтра. Смотрим на возможности бюджета и, конечно же, только будем готовы, вынесем этот вопрос на рассмотрение и будем предлагать изменения в бюджет для того, чтобы выполнить социальные обязательства", – сообщил премьер-министр.

      К слову, во время вступительной речи в Верховной Раде Шмыгаль заявлял, что правительство должно пересмотреть бюджет на 2020 год для того, чтобы увеличить социальные расходы.

      Справка. Подготовку к изменению бюджета начали еще в правительстве Алексея Гончарука. Госбюджет 2020 приняли осенью 2019 года. Тогда было трудно спрогнозировать курс гривны и его заложили на уровне 27 к доллару. Пока гривна крепкая, поступления будут ниже, чем этого ожидали и это невозможно исправить.

      Зачем пересматривать бюджет на 2020 год

      Государственный бюджет нужно пересмотреть, ведь есть несоответствие запланированных экономических показателей реальным. К примеру, курс валют, объемы импорта и тому подобное. Это привело к тому, что государство недополучает средства для того, чтобы профинансировать все расходы.

      По данным Министерства финансов, только за первые два месяца 2020 года дефицит бюджета составил 17,2 миллиарда гривен. Из них 13 миллиардов за январь и 4,2 миллиарда за февраль. Таким образом поступления в бюджет за 2 месяца на 12% ниже, чем ожидали.

      Больше о том, что будет с бюджетом, курсом гривны и сотрудничеством с МВФ – читайте в материале 24 канала.

      Час вопросов к правительству в Раде: онлайн-трансляция
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Курсы валют Бюджет 2020 Денис Шмыгаль Цены Новости политики Кабинет Министров Украины Імпорт Бюджет
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