Шмигаль анонсував зміни до бюджету на 2020 рік

Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бюджет на 2020 рік потрібно переглянути. Над відповідними змінами Кабінет міністрів вже працює.

Коли зміни будуть готові, уряд винесе їх на розгляд парламенту, повідомив прем'єр під час години запитань до уряду 6 березня.

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"Працюємо сьогодні, працюємо завтра. Дивимося на можливості бюджету і, звичайно ж, тільки-но будемо готові, винесемо це питання на розгляд та будемо пропонувати зміни до бюджету для того, щоб виконати соціальні зобов'язання", – повідомив прем'єр-міністр.

До слова, під час вступної промови у Верховній Раді Шмигаль заявляв, що уряд має переглянути бюджет на 2020 рік для того, аби збільшити соціальні видатки.

Довідка. Підготовку до зміни бюджету почали ще в уряді Олексія Гончарука. Держбюджет 2020 прийняли восени 2019 року. Тоді було важко спрогнозувати курс гривні і його заклали на рівні 27 до долара. Допоки гривня міцна, надходження будуть нижчими, ніж цього очікували й це неможливо виправити.

Навіщо переглядати бюджет на 2020 рік

Державний бюджет потрібно переглянути, адже є невідповідність запланованих економічних показників реальним. До прикладу, курс валют, обсяги імпорту тощо. Це призвело до того, що держава недоотримує кошти для того, щоб профінансувати всі видатки.

За даними Міністерства фінансів, лише за перші два місяці 2020 року дефіцит бюджету склав 17,2 мільярда гривень. З них 13 мільярдів за січень і 4,2 мільярда за лютий. Таким чином надходження у бюджет за 2 місяці на 12% нижчі, ніж очікували.

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