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      Шмыгаль объяснил, почему уволили руководителей Минздрава и Минфина

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      Шмыгаль об увольнении руководителей Минздрава и Минфина / theworldnews.net

      Во время внеочередного заседания Верховной Рады парламентарии отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и главу Министерства финансов Игоря Уманского. Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что оба экс-министра являются профессионалами.

      Однако сейчас страна нуждается в быстрых действиях, объяснил Шмыгаль в своем телеграме.

      Обратите внимание Рада вновь соберется на внеочередное заседание в 16:30, – СМИ

      Он добавил, что действующий Кабинет Министров работает меньше месяца, однако вызовы, с которыми он столкнулся, не испытывало на себе ни одно правительство за последние годы.

      Во время режима чрезвычайной ситуации один день считается за месяц. Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Именно поэтому приняли решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов,
      – написал Шмыгаль.

      Премьер надеется, что Игорь Уманский и Илья Емец и в дальнейшем продолжат помогать команде.

      Биографии Ильи Емца и Игоря Уманского – читайте по ссылкам.

       

      В целом без руководителей остались такие ведомства:

      • Министерство здравоохранения;
      • Министерство финансов;
      • Министерство энергетики и защиты окружающей среды. 
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль Верховная Рада Министерство здравоохранения Украины Игорь Уманский Илья Емец Министерство енергетики Министерство финансов Украины Новости политики
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