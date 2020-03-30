Шмыгаль объяснил, почему уволили руководителей Минздрава и Минфина

Во время внеочередного заседания Верховной Рады парламентарии отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и главу Министерства финансов Игоря Уманского. Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что оба экс-министра являются профессионалами.

Однако сейчас страна нуждается в быстрых действиях, объяснил Шмыгаль в своем телеграме.

Обратите внимание Рада вновь соберется на внеочередное заседание в 16:30, – СМИ

Он добавил, что действующий Кабинет Министров работает меньше месяца, однако вызовы, с которыми он столкнулся, не испытывало на себе ни одно правительство за последние годы.

Во время режима чрезвычайной ситуации один день считается за месяц. Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Именно поэтому приняли решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов,

– написал Шмыгаль.

Премьер надеется, что Игорь Уманский и Илья Емец и в дальнейшем продолжат помогать команде.

Биографии Ильи Емца и Игоря Уманского – читайте по ссылкам.

В целом без руководителей остались такие ведомства: