Шмыгаль объяснил, почему уволили руководителей Минздрава и Минфина
Во время внеочередного заседания Верховной Рады парламентарии отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и главу Министерства финансов Игоря Уманского. Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что оба экс-министра являются профессионалами.
Однако сейчас страна нуждается в быстрых действиях, объяснил Шмыгаль в своем телеграме.
Обратите внимание Рада вновь соберется на внеочередное заседание в 16:30, – СМИ
Он добавил, что действующий Кабинет Министров работает меньше месяца, однако вызовы, с которыми он столкнулся, не испытывало на себе ни одно правительство за последние годы.
Во время режима чрезвычайной ситуации один день считается за месяц. Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Именно поэтому приняли решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов,
– написал Шмыгаль.
Премьер надеется, что Игорь Уманский и Илья Емец и в дальнейшем продолжат помогать команде.
Биографии Ильи Емца и Игоря Уманского – читайте по ссылкам.
В целом без руководителей остались такие ведомства:
- Министерство здравоохранения;
- Министерство финансов;
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
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