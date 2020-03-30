Шмигаль пояснив, чому звільнили очільників МОЗ та Мінфіну
Під час позачергового засідання Верховної Ради парламентарі відправили у відставку міністра охорони здоров'я Іллю Ємця та очільника Міністерства фінанасів Ігоря Уманського. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що обидва ексміністри є професіоналами.
Однак наразі країна вимагає швидких дій, пояснив Шмигаль у своєму телеграмі.
Зверніть увагу Рада знов збереться на позачергове засідання о 16:30, – ЗМІ
Він додав, що чинний Кабінет Міністрів працює менше місяця, проте виклики, з якими він стикнувся, не відчував на собі жоден уряд за останні роки.
Під час режиму надзвичайної ситуації один день рахується за місяць. Ілля Ємець та Ігор Уманський професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Саме тому ухвалили рішення подати до Верховної Ради постанови про звільнення міністра охорони здоров'я та міністра фінансів,
– написав Шмигаль.
Прем'єр сподівається, що Ігор Уманський та Ілля Ємець і надалі продовжать допомагати команді.
Біографії Ілля Ємця та Ігоря Уманського – читайте за посиланнями.
Загалом без очільників залишилися такі відомства:
- Міністерство охорони здоров'я;
- Міністерство фінансів;
- Міністерство енергетики та захисту довкілля.
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