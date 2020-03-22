Шмыгаль обратился к украинцам: главные тезисы

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам по коронавирусу в стране. Он отметил, что обстоятельства, в которых оказалась Украина и весь мир, меняют нашу жизнь, но мы должны адаптироваться к новым реалиям. В частности жертвовать привычками на время и приспосабливаться к новым правилам поведения.

Мы ведем переговоры со странами и международными финансовыми организациями по получению помощи, сказал Шмыгаль в обращении.

Важно Зеленский провел большое совещание с правительством, председателями ОГА и мэрами: главное

Мы создаем стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики,

– пояснил премьер.

Шмыгаль отметил, что важно оставаться дома и соблюдать карантин.

Думайте, стоит ли встреча с друзьями за чашкой кофе или прогулка с ними здоровья и жизни ваших родных и близких,

– сказал Шмыгаль.

Также премьер призвал работодателей перевести бизнес на дистанционный режим. Если это невозможно, то надо временно остановить бизнес.

Власти со своей стороны уже приняли ряд решений в поддержку бизнеса:

отменили единый социальный взнос для физических лиц предпринимателей;

отменили налог на недвижимость, на землю;

правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения Covid-19.

"Мы договариваемся с МВФ, средства которого могут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса. Один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу. Правительство понимает, что не может, не имеет права не думать об экономических последствиях", – заявил премьер.

В любом случае, мы преодолеем коронавирус. Это несомненно. Сегодня уже встал вопрос, как Украина будет жить после этого. Поэтому правительство совместно с лучшими специалистами, учеными, экспертами, представителями бизнеса, разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса. Мы знаем, куда двигаться, мы уверены, что все будет хорошо,

– подытожил Шмыгаль.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом, из них 3 человека, к сожалению, умерли. Впрочем, есть хорошие новости – 1 человек выздоровел.

Главное про коронавирус в Украине

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. На время карантина запрещена работа метро, ​​а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.

С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 миллионов тестов из Китая. Из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет, который отправился за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью Covid-19.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала