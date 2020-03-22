Шмигаль звернувся до українців: головні тези

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців щодо коронавірусу в країні. Він зауважив, що обставини, в яких опинилась Україна та й увесь світ, змінюють наше життя, але ми маємо адаптуватись до нових реалій. Зокрема жертвувати звичками на якийсь час та пристосовуватись до нових правил поведінки.

Ми ведемо перемовини з країнами та міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги, сказав Шмигаль у зверненні.

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Ми створюємо стабілізаційний фонд. Ми зібрали найкращих експертів, науковців, бізнесменів й розробляємо план підтримки економіки,

– пояснив прем'єр.

Шмигаль наголосив на тому, що важливо залишатися вдома та дотримуватися карантину.

Думайте, чи варта зустріч з друзями за кавою або прогулянка з ними – здоров'я і життя ваших рідних та близьких,

– сказав Шмигаль.

Також прем'єр закликав роботодавців перевести бізнес на дистанційний режим. Якщо це неможливо зробити, то треба тимчасово зупинити бізнес.

Влада зі свого боку вже ухвалила низку рішень на підтримку бізнесу:

скасувала єдиний соціальний внесок для фізичних осіб підприємців;

скасувала податок на нерухомість, на землю;

уряд веде перемовини з європейськими партнерами щодо підтримки малого і середнього бізнесу, який постраждає від поширення Covid-19.

"Ми домовляємось з МВФ, кошти якого можуть суттєво підтримати українську економіку. Розробляється програма дій уряду, в якій будуть прописані шляхи підтримки бізнесу. Один з наших пріоритетів – підтримка тих, хто втратить роботу. Уряд розуміє, що не може, не має права не думати про економічні наслідки", – заявив прем'єр.

У будь-якому випадку, ми здолаємо коронавірус. Це без сумніву. Сьогодні вже постало питання, як Україна буде жити після цього. Тому уряд спільно з найкращими спеціалістами, науковцями, експертами, представниками бізнесу, розробляє програму економічного розвитку країни після епідемії коронавірусу. Ми знаємо, куди рухатись, ми впевнені, що все буде добре,

– підсумував Шмигаль.

Станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини, на жаль, померли. Втім, є хороші новини – 1 людина одужала.

Головне про коронавірус в Україні

12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. На час карантину заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

20 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 мільйонів тестів з Китаю. З України в Китай вилетів військовий вантажний літак, який вирушив по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу