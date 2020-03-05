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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Шмыгаль рассказал, останется ли Дмитрий Дубилет в правительстве

      - Читати новину українською

      Недавно на сайте электронных петиций зарегистрировали обращение о том, что экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета стоит оставить в правительстве. Новый премьер министр Денис Шмыгаль отметил, что к Дубилету у него лично претензий не было.

      О том, есть ли в его команде место для Дмитрия Дубилета, Денис Шмыгаль рассказал в эфире программы "Право на власть".

      Об этом Дубилета просят оставить в Кабмине: создана петиция

      Так, Шмыгаль отметил, что пока должности для него нет, но это будет вскоре решено. Главное, чтобы эффективный человек мог и в дальнейшем работать ради блага государства.

      Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. Каждый член старого правительства может найти себя и работать на пользу Украины. Если вы посмотрите на его посты, то он в команде, он едет отдохнуть и будет продолжать работать,
      – отметил Шмигаль.

      На вопрос, были ли какие-то претензии лично к Дубилету, Шмыгаль ответил, что нет. Его отставка была обусловлена потребностью переформатировать правительство. Изменения были сделаны для того, чтобы приумножить эффективность, ведь это главное.

      Что говорил сам Дубилет

      О своей отставке и планах на будущее он написал в собственном телеграм-канале. Дубилет предположил, что может работать в новом Кабмине, однако не пояснил, на какой должности.

      Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А нет ничего больнее, чем ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Я хочу поблагодарить всех своих экс-коллег за совместную работу. Она была непростая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны,
      – отметил он.

      Кроме того, Дубилет добавил, что обсуждение его дальнейшей судьбы в Кабмине еще актуально.

      Кто покинул Кабмин:

      • Алексей Гончарук – был премьер-министром Украины;
      • Тимофей Милованов – возглавлял Министерство экономики;
      • Оксана Маркарова – возглавляла Минфин;
      • Оксана Коляда – возглавляла Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (теперь разделено на 2: Министерство по реинтеграции и Министерство ветеранов);
      • Зоряна Скалецкая – возглавляла Министерство здравоохранения;
      • Андрей Загороднюк – возглавлял Минобороны Украины;
      • Юлия Соколовская – возглавляла Министерство социальной политики;
      • Алексей Оржель – возглавлял Министерство энергетики;
      • Дмитрий Дубилет – был министром Кабинета Министров.

      Что известно об отставке правительства Гончарука?Еще до появления информации о внеочередном заседании парламента в СМИ поползли слухи о вероятной отставке главы Кабмина Алексея Гончарука. После того, как заседание Рады назначили на вечер 4 марта, в Офисе Президента подтвердили: в повестку дня попросили включить вопрос о рассмотрении нескольких проектов закона о правительстве. Но все сомнения развеялись уже после вечернего заседания фракции "Слуги народа" 3 марта. Нардепы встречались с президентом, а впоследствии подтвердили: и Гончарук, и большинство его министров 4 марта уйдут в отставку.

      В конце за соответствующее решение проголосовали парламентарии, они также избрали новый состав правительства.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля Новости Украины Дмитрий Дубилет Новости политики
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