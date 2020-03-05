Шмигаль розповів, чи залишиться Дмитро Дубілет в уряді

Нещодавно на сайті електронний петицій зареєстрували звернення щодо того, що Дубілета варто залишити у новому уряді. Також депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував звернення до Шмигаля з проханням залишити Дубілета в Кабміні.

Оскільки старий уряд Гончарука пішов у відставку, зі своєї посади пішов і міністр Кабміну Дмитро Дубілет. В ефірі програми "Право на владу" новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи є в його команді місце для Дмитра Дубілета.

Про це Дубілета просять залишити у Кабміні: створена петиція

Так, Шмигаль зазначив, що поки посади для нього немає, але це буде невдовзі вирішено. Головне, щоб ефективна людина могла і надалі працювати задля блага держави.

Ми не відмовлялися від жодного члена нашої команди. Кожен член старого уряду може знайти себе і працювати на користь України. Якщо ви подивитеся на його пости, то він в команді, він їде відпочити і буде продовжувати працювати,

– зазначив Шмигаль.

На питання, чи були якісь претензії особисто до Дубілета, Шмигаль відповів, що ні. Його відставка була зумовлена потребою переформатувати уряд. Зміни були зроблені для того, щоб примножити ефективність, адже це головне.

Що казав сам Дубілет

Про свою відставку та плани на майбутнє він написав у власному телеграм-каналі. Дубілет припустив, що може працювати у новому Кабміні, однак не пояснив, на якій посаді.

Більшість проєктів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проєкти. Я хочу подякувати всім своїм ексколегам за спільну роботу. Вона була не проста, ми всі робили помилки, але принесли, певен, немало користі для країни,

– зауважив він.

Окрім того, Дубілет додав, що обговорення його подальшої долі в Кабміні ще на часі.

Хто покинув Кабмін:

Олексій Гончарук – був прем'єр-міністром України;

Тимофій Милованов – очолював Міністерство економіки;

Оксана Маркарова – очолювала Мінфін;

Оксана Коляда – очолювала Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів);

Зоряна Скалецька – очолювала Міністерство охорони здоров’я;

Андрій Загороднюк – очолював Міноборони України;

Юлія Соколовська – очолювала Міністерство соціальної політики;

Олексій Оржель – очолював Міністерство енергетики;

Дмитро Дубілет – був міністром Кабінету Міністрів.

Що відомо про відставку уряду Гончарука?Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд. А усі сумніви розвіялися вже після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня. Нардепи зустрічалися із президентом, а згодом підтвердили: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.



Врешті за відповідне рішення проголосували парламентарі, вони також обрали новий склад уряду.