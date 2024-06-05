Владимир Путин заявил, что секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу будет координатором работы в сфере ОПК. Он также объяснил, что будет входить в его обязанности, передает 24 Канал.
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Обеспечение минобороны России
Во время совещания с российскими чиновниками Путин очертил, чем должен заниматься Шойгу.
Нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, – сказал он.
Он отметил необходимость координатора такой работы и сказал, что им станет секретарь Совета безопасности.
Путин также поручил уже до 5 июня определиться с объемами наиболее нужных видов вооружений.
Шойгу назначили секретарем Совета безопасности
- Диктатор Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на новую должность. Он будет секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева. Соответствующую информацию в России обнародовали 12 мая. Николай Патрушев был секретарем Совета безопасности России с 12 мая 2008 года.
- Перед этим российский диктатор Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны России. На последней он работал с 6 ноября 2012 года, то есть 12 лет.
- О вероятной отставке Шойгу заговорили после того, как в России арестовали его заместителя – Тимура Иванова.