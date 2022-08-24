российские оккупанты начали захлебываться в своих атаках и страдать от западного вооружения, которым овладели ВСУ. Министр обороны оккупантов сергей шойгу попытался придумать причины для провалов российской армии, передает 24 канал.

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Очередная порция бредовых от шойгу

российские оккупанты, несмотря на безумные усилия, могут похвастаться лишь очень незначительным продвижением по некоторым направлениям. Каждый метр стоит им много потерь.

сергей шойгу решил оправдать отсутствие продвижения оккупантов заботой о гражданском населении. Мол, российская армия пытается минимизировать жертвы среди мирных людей. Это откровенная ложь, ведь снаряды российских оккупантов всегда направлены на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

Также шойгу заявил, что "спецоперация идет по плану", а все задачи будут выполнены. Он прав только в том случае, если задачей является ликвидация российской армии, уничтожение ее боеспособности и освобождение всей территории Украины, включая Крым.

Кроме того, шойгу очень напуган передачей Украине большого количества современного оружия. Он начал истерить о "россии как новом центре глобальной безопасности" и необходимости провести встречу стран-членов ШОС.

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