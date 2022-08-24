російські окупанти почали захлинатися у своїх атаках та страждати від західного озброєння, яким оволоділи ЗСУ. Міністр оборони окупантів сєргєй шойгу спробував вигадати причини для провалів російської армії, передає 24 канал.

Читайте також "Дев'ять життів": 24 канал покаже фільм про волонтерів, які попри обстріли, рятували тварин

Чергова порція маячні від шойгу

російські окупанти попри шалені зусилля можуть похизуватися лише дуже незначним просуванням на деяких напрямках. Кожен метр коштує їм багатьох втрат.

сєргєй шойгу вирішив виправдати відсутність просування окупантів турботою про цивільне населення. Мовляв, російська армія намагається мінімізувати жертви серед мирних людей. Це відверта брехня, адже снаряди російських окупантів завжди спрямовані на мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

Також шойгу заявив, що "спецоперація йде за планом", а всі завдання будуть виконані. Він правий лише в тому випадку, якщо завданням є ліквідація російської армії, знищення її боєздатності та звільнення всієї території України включно з Кримом.

Окрім того, шойгу дуже наляканий передачею Україні великої кількості сучасної зброї. Він почав істерити про "росію як новий центр глобальної безпеки" та необхідність провести зустріч країн-членів ШОС.

Дивіться також – лукашенко додумався цинічно привітати Україну з Днем Незалежності: відео