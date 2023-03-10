Вероятно, Шойгу приехал в Мариуполь "посмотреть на собственный кошелек". Такое мнение 24 Каналу озвучил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Обратите внимание Путин боится ездить на фронт: зачем он отправил Шойгу в Украину

Зачем Шойгу приезжал в Мариуполь

Известно, что министр обороны России прилетел вертолетом в аэропорт. Оттуда его отвезли в ЖК "Невский", который строит минобороны страны-агрессора. Он располагается в около 700 метрах от самого аэропорта. Так, Шойгу прошелся, посмотрел на строительство и умчал назад.

Андрющенко рассказал, что еще летом на этом строительстве российские минобороны украли несколько миллионов рублей, в том числе об этом писали и их так называемые оппозиционные СМИ.

Видимо, приехал проконтролировать, как там его деньги чувствуют себя, которые выдали на Мариуполь. Понятно, что пропаганда тоже это использовала – показала, что он был в Мариуполе, если это можно так назвать. Это ведь строительство на уровне знака о въезде в Мариуполь. Очень спорно, является ли это административно-территориально Мариуполем,

– заметил советник городского главы города.

По его словам, глава минобороны страны-агрессора недолго находился в городе. Фото и видео его визита начали появляться только после его завершения.

Хотя его пребывание в Мариуполе фиксировало наше сопротивление, поскольку была странная активность вертолётов. К тому же накануне россияне устроили зачистку, сопровождавшуюся перекрытием улиц.

Андрющенко предположил, зачем Шойгу приезжал в Мариуполь: смотрите видео

Визит Шойгу на оккупированные территории: что известно