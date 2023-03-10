Ймовірно, Шойгу приїхав до Маріуполя "подивитися на власний гаманець". Таку думку 24 Каналу озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Навіщо Шойгу приїжджав до Маріуполя

Відомо, що міністр оборони Росії прилетів гвинтокрилом в аеропорт. Звідти його відвезли до ЖК "Невський", який будує міноборони країни-агресорки. Він розташовується за близько 700 метрів від самого аеропорту. Так, Шойгу пройшовся, подивився на будівництво та чкурнув назад.

Андрющенко розповів, що ще влітку на цьому будівництві російське міноборони вкрало кілька мільйонів рублів, зокрема про це писали і їхні так звані опозиційні ЗМІ.

Мабуть, приїхав проконтролювати як там його гроші почуваються, які видали на Маріуполь. Зрозуміло, що пропаганда теж це використовувала – показала, що він був у Маріуполі, якщо це звісно можна так назвати. Адже це будівництво на рівні знаку про в'їзд в Маріуполь. Дуже спірно, чи це адміністративно-територіально Маріуполь,

– зауважив радник міського голови міста.

За його словами, очільник міноборони країни-агресорки недовго був у місті. Водночас фото та відео його візиту почали з'являтися лише після його завершення.

Хоча його перебування в Маріуполі фіксував наш спротив, оскільки була дивна активність гвинтокрилів. До того ж напередодні росіяни влаштували зачистку, яка супроводжувалася перекриттям вулиць.

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