Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він нагадав, що Шойгу побував в окупованому Маріуполі, а також нібито був на передовій.

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На думку Фейгіна, такий візит цілком може бути реальним. Правозахисник зазначив, що на передову потрібно комусь їздити.

Потрібно або Владіміру Путіну їхати, або генералам, або міністру оборони. Але Путін на передову не їздить і ніколи не поїде. Він боїться, що його вб'ють,

– сказав Фейгін.

Він нагадав, що максимум, на що зважувався очільник Кремля, – провести нараду у Ростові-на-Дону, яку потім видавали за поїздку у зону так званої "СВО".

"Шойгу, можливо, буває неподалік передової"

Тому російське керівництво посилає на окуповані території України Сєргєя Шойгу, адже він все-таки значиться на посаді міністра оборони.

Шойгу, можливо, буває й десь неподалік передової. Не зовсім на передових позиціях, але десь на безпечній відстані. Він їздить, щоб не казали, що, мовляв, ніхто з керівництва не приїжджає,

– зазначив Фейгін.

Шойгу не тільки їздить сам, а ще й бере з собою російських пропагандистів.

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Що робив Шойгу в Україні

Під час візиту на окуповані території Сєргєй Шойгу та його делегація могли оглядати фортифікаційні оборонні споруди, які набудували окупанти. Також міністр оборони Росії може перевіряти сили та засоби загарбників.

"Одна справа – розписати й наказом відправити на фронт танки. Наприклад, ці машини зняли зі зберігання, довезли їх залізницею та на тягачах до передової, а вони не їдуть. І що у такому випадку робити?" – сказав Фейгін.

Він зауважив, що росіяни все-таки намагаються контролювати ситуацію на полі бою. Тому й проводять інспекції на різних рівнях. При цьому, на думку Фейгіна, Шойгу концентрується виключно на технічних завданнях.

"Він не займається ні війною, ні плануванням. Все це роблять професіонали з генштабу. А Шойгу нагороджує окупантів, дивиться, у якому стані техніка, як зарплати платять", – пояснив правозахисник.

Пропагандистська мета поїздки Шойгу

Візит Шойгу на окуповані території також має великий пропагандистський ефект. Таким чином росіяни прагнуть показати українській владі, що також нічого не бояться.

"Мовляв, ну і що, що ваш президент Зеленський постійно на передову катається. А ми також нічим не гірші. Он у нас міністр оборони їздить", – сказав Фейгін.

Сигнал для Пригожина

Також, за словами Фейгіна, важливу роль у візиті Шойгу в Україну зіграли внутрішні суперечності у Росії.

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин нібито не вилазить з передової. А він же конфліктує з міноборони та генштабом,

– зазначив правозахисник.

Фейгін додав, що російське військове керівництво хотіло показати Пригожину, що не один він такий сміливець. Мовляв, міністр оборони Росії також активно підтримує свої війська на передовій.

Візит Шойгу на окуповані території України: коротко