Шокирующая цифра: сколько журналистов убили в 2018 году

В течение 2018 года 80 журналистов были убиты или погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей. Больше всего убитых работников СМИ в Афганистане.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные организации "Репортеры без границ".

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Так, наиболее опасной для журналистов страной является Афганистан. Там в 2018 году убили 15 работников СМИ. В пятерку опасных стран также отнесли: Сирию (11 жертв), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6).

Также 6 работников СМИ погибли в США, из них – 4 при нападении на местную газету Capital Gazette в штате Мэриленд.

Более половины журналистов, 49 человек, убили целенаправленно за их профессиональную деятельность,

– отмечают в организации.

Еще 36 журналистов, по данным организации, погибли за пределами кризисных регионов мира.

Также в "Репортеры без границ" рассказали о заключенных за 2018 год журналистов.

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"Из 348 представителей СМИ, которые сейчас находятся за решеткой, более половины заключены в пяти странах: Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии. Около 150 из них не являются профессиональными журналистами. В частности, в Китае можно попасть за решетку просто за пост в соцсети", – добавляют в организации.