20:30
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, 17 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сегодня
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Шокирующая цифра: сколько журналистов убили в 2018 году

      45 Читати новину українською
      По 2018 в мире убили 80 журналистов
      По 2018 в мире убили 80 журналистов / Иллюстративное фото

      В течение 2018 года 80 журналистов были убиты или погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей. Больше всего убитых работников СМИ в Афганистане.

      Об этом сообщает DW со ссылкой на данные организации "Репортеры без границ".

      Читайте также: Убийство Хашогги: ЦРУ представило доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

      Так, наиболее опасной для журналистов страной является Афганистан. Там в 2018 году убили 15 работников СМИ. В пятерку опасных стран также отнесли: Сирию (11 жертв), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6).

      Также 6 работников СМИ погибли в США, из них – 4 при нападении на местную газету Capital Gazette в штате Мэриленд.

      Более половины журналистов, 49 человек, убили целенаправленно за их профессиональную деятельность,
      – отмечают в организации.

      Еще 36 журналистов, по данным организации, погибли за пределами кризисных регионов мира.

      Также в "Репортеры без границ" рассказали о заключенных за 2018 год журналистов.

      Читайте также: Зверское убийство Виктории Маринова в Болгарии: биография журналистки, факты из жизни, фото

      "Из 348 представителей СМИ, которые сейчас находятся за решеткой, более половины заключены в пяти странах: Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии. Около 150 из них не являются профессиональными журналистами. В частности, в Китае можно попасть за решетку просто за пост в соцсети", – добавляют в организации.

      Теги: Новости Украины Жертвы журналисты Афганістан
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Человек, упавший на рельсы в метро, погиб
       17 июня 2013 , 09:50
      Онищенко нашел в Roshen плесень и дрожжи, которые "не соответствуют стандартам"
       27 октября 2013 , 10:15 6
      Обещал – сделал: президент покатался на ралли-каре собственной конструкции
       3 сентября , 19:19
      Назван лучший женский автомобиль в мире
       29 ноября , 08:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук