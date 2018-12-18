Шокуюча цифра: скільки журналістів вбили у 2018 році

Протягом 2018 року 80 журналістів були вбиті або загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Найбільше вбитих працівників ЗМІ у Афганістані.

Про це повідомляє DW із посиланням на дані організації "Репортери без кордонів".

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Так, найбільш небезпечною для журналістів країною є Афганістан. Там у 2018 році убили 15 працівників ЗМІ. До п'ятірки небезпечних країн також віднесли: Сирію (11 жертв), Мексику (9), Ємен (8) та Індію (6).

Також 6 працівників ЗМІ загинули у США, з них – 4 під час нападу на місцеву газету Capital Gazette у штаті Меріленд.

Понад половину журналістів, 49 осіб, вбили цілеспрямовано через їхню професійну діяльність,

– зазначають в організації.

Ще 36 журналістів, за даними організації, загинули за межами кризових регіонів світу.

Також у "Репортерах без кордонів" розповіли про ув'язнених за 2018 рік журналістів.

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"Із 348 представників ЗМІ, які нині перебувають за ґратами, понад половина ув'язнена у п'яти країнах: Китаї, Єгипті, Туреччині, Ірані та Саудівській Аравії. Близько 150 з них не є професійними журналістами. Зокрема, в Китаї можна потрапити за ґрати просто за пост у соцмережі", – додають в організації.