"Этому нападению нет оправдания": Зеленский отреагировал на трагедию в Кракове

Об этом Владимир Зеленский написал в своих социальных сетях

Adv

популярные видео

Что сказал президент о стрельбе в Польше?

Глава государства подчеркнул, что совершенной атаке нет никаких оправданий, а виновный обязательно должен понести справедливую ответственность.

"Нет никакого оправдания этому нападению, и мы верим, что виновный предстанет перед судом. Желаем сил и скорейшего выздоровления раненым и всем, кого коснулась эта трагедия", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что каждый человек имеет фундаментальное право на безопасность, выразив непоколебимую поддержку польскому народу в это трудное время.