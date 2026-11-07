"Цьому нападу немає виправдання": Зеленський відреагував на трагедію у Кракові

Зеленський відреагував на стрілянину в Кравкові / Getty Images (ілюстративне)
У суботу, 7 листопада, в Кракові сталася стрілянина в центрі міста. Президент України висловив щирі співчуття сім'ям загиблих і запевнив Польщу в солідарності України.
Про це Володимир Зеленський написав у власних соцмережах
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Що сказав президент про стрілянину в Польщі?
Глава держави наголосив, що здійсненій атаці немає жодних виправдань, а винний обов'язково має понести справедливу відповідальність.
Немає жодного виправдання для цього нападу, і ми віримо, що винний постане перед судом. Бажаємо сил і швидкого одужання пораненим та всім, кого торкнулася ця трагедія
Він також підкреслив, що кожна людина має фундаментальне право на безпеку, висловивши непохитну підтримку польському народу в час випробувань.
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