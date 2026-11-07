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"Цьому нападу немає виправдання": Зеленський відреагував на трагедію у Кракові

Данило Жоров
Зеленський відреагував на стрілянину в Кравкові

Зеленський відреагував на стрілянину в Кравкові / Getty Images (ілюстративне)

У суботу, 7 листопада, в Кракові сталася стрілянина в центрі міста. Президент України висловив щирі співчуття сім'ям загиблих і запевнив Польщу в солідарності України.

Про це Володимир Зеленський написав у власних соцмережах

 
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Глава держави наголосив, що здійсненій атаці немає жодних виправдань, а винний обов'язково має понести справедливу відповідальність.

Немає жодного виправдання для цього нападу, і ми віримо, що винний постане перед судом. Бажаємо сил і швидкого одужання пораненим та всім, кого торкнулася ця трагедія– заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що кожна людина має фундаментальне право на безпеку, висловивши непохитну підтримку польському народу в час випробувань.

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