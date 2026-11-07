Нападнику було лише 25 років: розкрили подробиці про чоловіка, який стріляв у Кракові

Стрілянина в Кракові / РАР
Чоловікові, який відкрив вогонь по людях на Головній ринковій площі Кракова 7 листопада, було 25 років. Він приїхав на місце нападу на чорному Subaru без номерних знаків і стріляв із гвинтівки AR-15.
Про це пише RMF FM.
Що відомо про нападника у Кракові?
Винуватцю нападу в центрі Кракова було 25 років. Чоловік був одягнений у камуфляжну форму. Нападник в'їхав на Головну ринкову площу на чорному автомобілі Subaru без номерних знаків і почав стріляти по випадкових перехожих.
Чоловік використовував гвинтівку AR-15. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і поранили його. Після цього нападника доставили до краківської лікарні, де він проходить реанімацію.
У Кракові поліцейські поранили 25-річного стрільця: дивіться відео
Поліція вважає, що чоловік діяв самостійно. Серед постраждалих унаслідок нападу є двоє правоохоронців.
Водночас ЗМІ повідомляють, що у стрільця був спільник, якого також затримали.
Нагадаємо, стрілянина сталася 7 листопада після 15:00 на Головній ринковій площі Кракова. Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще понад десять дістали поранення.
На місці працювали екстрені служби, а на площі приземлився гелікоптер медичної авіації. Правоохоронці встановлюють усі обставини нападу.
Раніше повідомлялося, що озброєний чоловік відкрив вогонь по людях з автомобіля, який рухався з боку вулиці Славковської. Пожежники закликали мешканців і туристів не наближатися до площі, а тих, хто вже перебував поблизу, – перейти в безпечне місце.
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