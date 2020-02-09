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      Шокирующие последствия циклона Петра, вероятность полного исчезновения наличности в Украине

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      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Циклон Петра в Украине

      Циклон Петра, охвативший в основном центр, восток и юг Украины нанес немало убытков. Из-за него остались обесточенными сотни населенных пунктов, повалены деревья и ДТП.

      Видео о последствиях циклона Петра:

       

      Украина без наличных: исчезнут ли бумажные деньги

      Украинцы все больше платят с помощью гаджетов, а карточки вытолкали из кошельков купюры и монеты. Количество бесконтактных карточек в прошлом году в Украине увеличилось на 70%, то есть каждый пятый украинец имеет такой функционал.

      Что будет с бумажными купюрами – смотрите в видео:

      Новые станции метро в Украине

      За 6 лет в Киеве не открыли ни одной станции метро. С 2013 года киевляне ждут сообщения на Виноградарь и подземку на Троещину, которую обещает построить каждый мэр. Однако, не только столица в ожидании подземки. На открытие новых станций надеются и жители еще нескольких городов-миллионников.

      Видео: какие новые станции метро ждать в Украине

      Невероятные эксперименты преподавателя-физика в Черкассах

      82-летний преподаватель Яков Тарнавский в Черкассах уже более полувека учит учеников физике. Он производит устройства, которые помогают студентам лучше усвоить науку.

      О физике, которая может и должна быть интересной – смотрите видео:

      Почему замурованные подвалы обрекают котов на смерть

      Столичные зоозащитники вооружаются строительными инструментами, чтобы освободить вентиляционные отверстия. Жители большинства столичных домов забивают их на зиму, и этим обрекают на смерть бездомных кошек, которые там прячутся от непогоды.

      Как реагируют на такую инициативу сами жители многоэтажек – смотрите в видео:

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Банки Деньги Видео недели
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