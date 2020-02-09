Шокирующие последствия циклона Петра, вероятность полного исчезновения наличности в Украине

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Циклон Петра в Украине

Циклон Петра, охвативший в основном центр, восток и юг Украины нанес немало убытков. Из-за него остались обесточенными сотни населенных пунктов, повалены деревья и ДТП.

Видео о последствиях циклона Петра:

Украина без наличных: исчезнут ли бумажные деньги

Украинцы все больше платят с помощью гаджетов, а карточки вытолкали из кошельков купюры и монеты. Количество бесконтактных карточек в прошлом году в Украине увеличилось на 70%, то есть каждый пятый украинец имеет такой функционал.

Что будет с бумажными купюрами – смотрите в видео:

Новые станции метро в Украине

За 6 лет в Киеве не открыли ни одной станции метро. С 2013 года киевляне ждут сообщения на Виноградарь и подземку на Троещину, которую обещает построить каждый мэр. Однако, не только столица в ожидании подземки. На открытие новых станций надеются и жители еще нескольких городов-миллионников.

Видео: какие новые станции метро ждать в Украине

Невероятные эксперименты преподавателя-физика в Черкассах

82-летний преподаватель Яков Тарнавский в Черкассах уже более полувека учит учеников физике. Он производит устройства, которые помогают студентам лучше усвоить науку.

О физике, которая может и должна быть интересной – смотрите видео:

Почему замурованные подвалы обрекают котов на смерть

Столичные зоозащитники вооружаются строительными инструментами, чтобы освободить вентиляционные отверстия. Жители большинства столичных домов забивают их на зиму, и этим обрекают на смерть бездомных кошек, которые там прячутся от непогоды.

Как реагируют на такую инициативу сами жители многоэтажек – смотрите в видео: