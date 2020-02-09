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      Шокуючі наслідки циклону Петра, ймовірність повного зникнення готівки в Україні – відео тижня

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      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Циклон Петра в Україні

      Циклон Петра, що охопив здебільшого центр, схід та південь України завдав чимало збитків. Через нього залишились знеструмленими сотні населених пунктів, повалені дерева та ДТП.

      Відео про наслідки циклону Петра:

      Україна без готівки: чи зникнуть паперові гроші

      Українці все більше платять за допомогою гаджетів, а картки виштовхали з гаманців купюри та монети. Кількість безконтактних карток торік в Україні збільшилась на 70%, тобто кожен п'ятий українець має такий функціонал. 

      Що буде з паперовими купюрами – дивіться у відео:

      Нові станції метро в Україні

      За 6 років у Києві не відкрили жодної станції метро. З 2013 року кияни чекають сполучення на Виноградар та підземку на Троєщину, яку обіцяє побудувати кожен мер. Однак, не тільки столиця в очікуванні підземки. На відкриття нових станцій надіютсья й мешканці ще кількох міст-мільйонників.

      Відео: які нові станції метро чекати в Україні

       

      Неймовірні експерименти викладача-фізика у Черкасах

      82-річний викладач Яків Тарнавський у Черкасах вже понад пів століття навчає учнів фізики. Він виготовляє пристрої, які допомагають студентам краще засвоїти науку.

      Про фізику, яка може і має бути цікавою – дивіться відео:

      Чому замуровані підвали прирікають котів на смерть

      Столичні зоозахисники озброюються будівельними інструментами, щоб вивільнити вентиляційні отвори. Мешканці більшості столичних будинків забивають їх на зиму, і цим прирікають на смерть безпритульних котів, які там ховаються від негоди.

      Як реагують на таку ініціативу самі мешканці багатоповерхівок – дивіться у відео:

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Відео тижня Гроші Банки Негода в Україні Погода
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