Шокуючі наслідки циклону Петра, ймовірність повного зникнення готівки в Україні – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Циклон Петра в Україні

Циклон Петра, що охопив здебільшого центр, схід та південь України завдав чимало збитків. Через нього залишились знеструмленими сотні населених пунктів, повалені дерева та ДТП.

Відео про наслідки циклону Петра:

Україна без готівки: чи зникнуть паперові гроші

Українці все більше платять за допомогою гаджетів, а картки виштовхали з гаманців купюри та монети. Кількість безконтактних карток торік в Україні збільшилась на 70%, тобто кожен п'ятий українець має такий функціонал.

Що буде з паперовими купюрами – дивіться у відео:

Нові станції метро в Україні

За 6 років у Києві не відкрили жодної станції метро. З 2013 року кияни чекають сполучення на Виноградар та підземку на Троєщину, яку обіцяє побудувати кожен мер. Однак, не тільки столиця в очікуванні підземки. На відкриття нових станцій надіютсья й мешканці ще кількох міст-мільйонників.

Відео: які нові станції метро чекати в Україні

Неймовірні експерименти викладача-фізика у Черкасах

82-річний викладач Яків Тарнавський у Черкасах вже понад пів століття навчає учнів фізики. Він виготовляє пристрої, які допомагають студентам краще засвоїти науку.

Про фізику, яка може і має бути цікавою – дивіться відео:

Чому замуровані підвали прирікають котів на смерть

Столичні зоозахисники озброюються будівельними інструментами, щоб вивільнити вентиляційні отвори. Мешканці більшості столичних будинків забивають їх на зиму, і цим прирікають на смерть безпритульних котів, які там ховаються від негоди.

Як реагують на таку ініціативу самі мешканці багатоповерхівок – дивіться у відео: