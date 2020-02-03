82-річний фізик демонструє студентам неймовірні експерименти у Черкасах: фото, відео

82-річний викладач Яків Тарнавський у Черкасах вже понад пів століття навчає учнів фізики. Він виготовляє пристрої, які допомагають студентам краще засвоїти науку. Про фізику, яка може і має бути цікавою – читайте далі.

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, де викладає Яків Тарнавський, часто називають його досліди фокусами. Їм здається, що такі явища неможливі. До прикладу, викладач робить так, що металеві кільця стають легкими як пір'їни.

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Фізик вчить, як побачити звук. Для цього має спеціальний прилад, який сам змайстрував. Ззовні це труба, до якої під'єднаний газ та генератор.



Пристрій, який допомагає побачити звук



82-річний викладач зі студентами досліджують фізичне явище

За останні три роки Яків Тарнавський спільно зі своїми студентами-старшокурсниками створив 37 пристроїв та став ініціатором відкриття лабораторії експериментальної фізики. Студенти розповіли, що такий спосіб вивчення фізики допомагає краще зрозуміти всі явища. На кафедрі для Якова Тарнавського створили особливу посаду.

Він офіційно працює. В нас на кафедрі він є штатним експериментатором, супроводжує всі лекційні заняття постановкою своїх експериментів,

– зазначив директор Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій Юрій Ляшенко

Яків Тарнавський проводить пізнавальні досліди і для школярів. Вдома, за словами рідних, чоловік такий же активний як і на роботі. Він танцює дабстеп, любить кулінарити та захоплюється ютубом. Нещодавно зацікавився ще тібетською гімнастикою.



Яків Тарнавський з онукою Оленою Окуєвою

Однак фізиком Яків Тарнавський став випадково. Спочатку вступив на фізкультурний факультет, але через травму змушений був змінити спеціальність. Вибрав фізику.

"Працюю і буду далі працювати, поки мене не виженуть", – жартує Яків Тарнавський.