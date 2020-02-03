82-летний физик демонстрирует студентам невероятные эксперименты в Черкассах: фото, видео

82-летний преподаватель Яков Тарнавский в Черкассах уже более пол века учит студентов физике. Он изготавливает устройства, которые помогают студентам лучше усвоить науку. О физике, которая может и должна быть интересной – читайте дальше.

Студенты Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, где преподает Яков Тарнавский, часто называют его опыты фокусами. Им кажется, что такие явления невозможны. К примеру, преподаватель делает так, что металлические кольца становятся легкими как перья.

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Физик учит, как увидеть звук. Для этого имеет специальный прибор, который сам смастерил. Внешне это труба, к которой подключен газ и генератор.



Устройство, которое помогает увидеть звук



82-летний преподаватель со студентами исследует физическое явление

За последние три года Яков Тарнавский совместно со своими студентами-старшекурсниками создал 37 устройств и стал инициатором открытия лаборатории экспериментальной физики. Студенты рассказали, что такой способ изучения физики помогает лучше понять все явления. На кафедре для Якова Тарнавского создали особую должность.

Он официально работает. У нас на кафедре он является штатным экспериментатором, сопровождает все лекционные занятия постановкой своих экспериментов,

– отметил директор Учебно-научного института информационных и образовательных технологий Юрий Ляшенко

Яков Тарнавский проводит познавательные опыты для школьников. Дома, по словам родных, мужчина такой же активный как и на работе. Он танцует дабстеп, любит кулинарить и увлекается ютубом. Недавно заинтересовался еще тибетской гимнастикой.



Яков Тарнавский с внучкой Еленой Окуевой

Однако физиком Яков Тарнавский стал случайно. Сначала поступил на физкультурный факультет, но из-за травмы вынужден был сменить специальность. Выбрал физику.

"Работаю и буду дальше работать, пока меня не выгонят", – шутит Яков Тарнавский.