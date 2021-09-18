Оккупанты обеспечили так называемых "избирателей" продуктами на дорогу. Им, утверждают в соцсетях, раздали по "Сникерсу", бутылке воды, яблоку и печенью. Также добавили пачку влажных салфеток и флажок России.

Ранее Путин двумя кликами по клавиатуре проголосовал на выборах в Госдуму

Такой "благодарностью" люди возмущаются

Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины,

- написали в телеграм-канале Donetchanyn.



Вот такой набор раздавали оккупанты / Фото с телеграма Donetchanyn

Людей свозят на российскую территорию автобусами

Отметим, что жителей Донецка больше принудительно, чем добровольно свозят на голосование на российскую территорию. По информации СМИ, людям прямо перед поездкой раздают паспорта. На избирательные участки везут на автобусах с надписью "Наш выбор – Россия".

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Что известно о псевдовыборах на оккупированных территориях: