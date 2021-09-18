Оккупанты обеспечили так называемых "избирателей" продуктами на дорогу. Им, утверждают в соцсетях, раздали по "Сникерсу", бутылке воды, яблоку и печенью. Также добавили пачку влажных салфеток и флажок России.
Ранее Путин двумя кликами по клавиатуре проголосовал на выборах в Госдуму
Такой "благодарностью" люди возмущаются
Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины,
- написали в телеграм-канале Donetchanyn.
Вот такой набор раздавали оккупанты / Фото с телеграма Donetchanyn
Людей свозят на российскую территорию автобусами
Отметим, что жителей Донецка больше принудительно, чем добровольно свозят на голосование на российскую территорию. По информации СМИ, людям прямо перед поездкой раздают паспорта. На избирательные участки везут на автобусах с надписью "Наш выбор – Россия".
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Что известно о псевдовыборах на оккупированных территориях:
- Выборы за новый состав Госдумы проходят с 17 по 19 сентября.
- 225 депутатов будут избирать в одномандатных избирательных округах, еще 225 – по федеральному округу.
- Жителям оккупированных территорий, имеющих российские паспорта, разрешил голосовать Центризбирком России.
- Оккупанты даже разрешили голосовать дистанционно – в режиме онлайн.