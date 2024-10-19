Так, Олаф Шольц сказал, что важно "иметь тесный обмен мнениями по вопросам, которые испытывают мир, а также двусторонние отношения". Страны отмечают столетие дипломатических отношений.

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Шольц об Украине

Наши страны на стороне Украины,

– сказал Шольц.

Он подчеркнул: Германия и Турция осуждают нападение России на Украину, считая его вопиющим нарушением международного права. И хотят, чтобы эта война закончилась. Поэтому страны прилагают усилия, "чтобы изучить, как можно добиться того, чтобы эта война не продолжалась дальше".

В целом Шольц говорил с Эрдоганом о поставках оружия, визовой политике и ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы хотим улучшить наше сотрудничество, оставив позади некоторые проблемы, которые возникли, в прошлом", – сказал Эрдоган.

Важно! Украина подписала с Германией соглашение о немедленном усилении ПВО. Должны присоединиться Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.