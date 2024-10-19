Так, Олаф Шольц сказав, що важливо "мати тісний обмін думками з питань, які випробовують світ, а також двосторонні відносини". Країни відзначають сторіччя дипломатичних відносин.

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Шольц про Україну

Наші країни на боці України,

– сказав Шольц.

Він підкреслив: Німеччина і Туреччина засуджують напад Росії на Україну, вважаючи його кричущим порушенням міжнародного права. І хочуть, щоб ця війна закінчилася. Тож країни докладають зусиль, "щоб вивчити, як можна домогтися того, щоб ця війна не тривала далі".

Загалом Шольц говорив з Ердоганом про постачання зброї, візову політику та ситуацію на Близькому Сході.

"Ми хочемо покращити нашу співпрацю, залишивши позаду деякі проблеми, які виникли, в минулому", – сказав Ердоган.

Важливо! Україна підписала з Німеччиною угоду про негайне підсилення ППО. Мають долучитися Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.