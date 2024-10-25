Олаф Шольц поддерживает урегулирование войны в Украине дипломатическим путем. Он считает, что посредником может стать Индия.

Смотрите также Войска НАТО в Украине: почему идея Макрона снова актуальна и как Запад может ответить России

Война должна закончиться

По словам Шольца агрессивная война России против Украины касается Германии и Индии с разных сторон.

Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно высказываюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир,

– заявил канцлер.

Шольц сказал, что его государство приветствует готовность Индии "использовать прочные связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое решение конфликта". В то же время Берлин выступает за поддержку территориальной неприкосновенности Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас нет необходимости приглашать Украину в НАТО, поскольку страна, которая воюет, не может стать членом Альянса.

Шольц в очередной раз предостерег от того, чтобы не будить в России зверя. Он напомнил, что Москва сломала понимание того, что границы нельзя перемещать силой.