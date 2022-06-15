Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев 16 июня, – СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить Украину уже 16 июня.

У политиков запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, пишут СМИ. Это будет первый их визит в Украину после полномасштабного вторжения России.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис также намерен присоединиться к делегации. Собеседники издания остались анонимными, поскольку подготовка визита частная. К слову, официальных комментариев по поводу поездки до сих пор не было.

Политики приедут накануне заключения Еврокомиссии

Кстати, Financial Times также пишет, что визит европейских лидеров в Киев подтвердили несколько высокопоставленных дипломатов и чиновников в Евросоюзе. Макрон, Шольц и Драги хотят таким образом выразить свою поддержку накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.

Европейские дипломаты ожидают, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата при проведении ряда реформ. Правда, в ЕС до сих пор идут дискуссии по поводу того, когда эти реформы должны быть внедрены: до или после получения статуса кандидата.

Именно этот визит якобы поможет Украине собрать достаточно поддержки для предоставления статуса кандидата уже сейчас.

Позиция по войне России против Украины

Шольц и Макрон хотят сохранить непреклонную поддержку Украины. Однако вместе с этим формулируют планы, как иметь дело с Россией, когда война закончится.

Шольца обвиняли внутри страны и за рубежом в том, что Германия, как самая богатая экономика Европы, не оказывает достаточной оборонной поддержки Украине.

Макрон попал в скандал, заявив, что союзники не должны "унижать" Москву и нанести ущерб шансам на завершение войны. Зеленский в мае рассказал, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки , чтобы якобы "сохранить лицо Путина".

Драги тоже выступает за дипломатическое решение войны. Италия даже предлагала свой "мирный" план.

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