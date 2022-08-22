Перед вторжением россии Шольц сказал путину, что Украина не будет в НАТО ближайшие 30 лет

В преддверии вторжения россии в Украину Олаф Шольц заверил кремлевского диктатора, что наша страна не вступит в НАТО. Канцлер Германии говорил о сроке в ближайшие 30 лет.

Мол, просто хотел такими обещаниями убедить Путина, что Альянс не угрожает безопасности России. Об этом Шольц сам рассказал в общении с журналистами во время дня открытых дверей своей канцелярии.

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Шольц назвал взгляды путина абсурдными

Канцлер рассказал, что считает нападение на Украину по "абсолютно абсурдным" причинам. Ведь у него были переговоры с путиным накануне вторжения и там говорили о возможности вступления Украины в НАТО. Мол, пытался заверить тирана, что "этого не произойдет в ближайшие 30 лет". Также он хотел убедить путина, что НАТО никогда не представляло угрозы для россии.

Однако, как говорит Шольц, путин не хочет соглашаться на либеральные, открытые общества в Европе, потому что имеет "полностью абсурдные" идеи. В частности, руководитель кремля говорил, что беларусь и Украина действительно не должны быть отдельными государствами.

Это война, которую начал путин, россия, и явно с намерением покорить свою соседнюю страну – я думаю, это была первоначальная цель. У путина действительно была идея провести фломастером по европейскому ландшафту, а потом сказать: "Это мое, а это твое". Это так не работает,

– подчеркнул канцлер.

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