Кроме Шольца связь с Путиным поддерживают и другие политики ЕС. Об этом сказала представитель федерального правительства Кристине Гоффманн.

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Почему Шольц поддерживает контакт с Путиным

В Берлине не видят, что Кремль хочет добиться справедливого мира с Украиной. Однако с Путиным страны ЕС поддерживают прямой контакт для возможных переговоров по завершению войны.

Канцлер и некоторые другие политики в ЕС имеют прямой контакт с президентом Путиным. Конечно, есть контакты и на других уровнях,

– сказала представительница федерального правительства Кристине Гоффманн.

Заместитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер уточнил, что со стороны России нет серьезных предложений по мирным переговорам. В частности, это подтверждается "жестокой кампанией" по бомбардировке украинских городов в последние дни. Дипломат отметил, что "такие действия России говорят сами за себя".

Он подчеркнул, что условия предстоящих переговоров должны определять Киев, а Германия стоит на стороне Украины.

Россия не будет вести переговоры с Украиной по "формуле мира"