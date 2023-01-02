Кроме Шольца связь с Путиным поддерживают и другие политики ЕС. Об этом сказала представитель федерального правительства Кристине Гоффманн.
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Почему Шольц поддерживает контакт с Путиным
В Берлине не видят, что Кремль хочет добиться справедливого мира с Украиной. Однако с Путиным страны ЕС поддерживают прямой контакт для возможных переговоров по завершению войны.
Канцлер и некоторые другие политики в ЕС имеют прямой контакт с президентом Путиным. Конечно, есть контакты и на других уровнях,
– сказала представительница федерального правительства Кристине Гоффманн.
Заместитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер уточнил, что со стороны России нет серьезных предложений по мирным переговорам. В частности, это подтверждается "жестокой кампанией" по бомбардировке украинских городов в последние дни. Дипломат отметил, что "такие действия России говорят сами за себя".
Он подчеркнул, что условия предстоящих переговоров должны определять Киев, а Германия стоит на стороне Украины.
Россия не будет вести переговоры с Украиной по "формуле мира"
- Во время саммита G20 президент Владимир Зеленский озвучил "формулу мира". Это условия, которые Украина требует соблюсти от России для переговоров. В частности, Украина требует освобождения всех пленных и депортированных, вывода российских войск и прекращения боевых действий, выполнения Россией Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка.
- Между тем спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что в этом формате переговоры с Киевом не будут происходить. Мол, Кремль будет ориентироваться только на свои условия.
- Впоследствии глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров тоже заявил, что Россия не хочет проводить переговоры на условиях Украины.